Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Blut an meinen Händen

SAT.1Staffel 6Folge 190
Blut an meinen Händen

Blut an meinen HändenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 190: Blut an meinen Händen

22 Min.Ab 12

Eine Mandantin leidet an Amnesie: Sie weiß nicht mehr, was letzte Nacht in ihrem eigenen Haus geschehen ist. Am Morgen hat sie die Leiche der Geliebten ihres Ehemannes im Wohnzimmer gefunden. Jetzt hat sie den schrecklichen Verdacht, dass sie selbst die Frau umgebracht hat. Doch als die Ermittler mit der Mandantin in ihr Haus zurückkehren, ist die Leiche spurlos verschwunden.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen