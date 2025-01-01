Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die verruchte Nachbarin

SAT.1Staffel 6Folge 31
Die verruchte Nachbarin

Folge 31: Die verruchte Nachbarin

22 Min.Ab 12

Die Mandantin glaubt, dass eine ihrer Mieterinnen ihre Wohnung als Bordell nutzt. Sie vermutet, dass die junge Frau den männlichen Mietern des Wohnhauses sexuelle Dienste anbietet. Kurz darauf wird die Mieterin brutal ermordet. Alle Indizien sprechen gegen die Mandantin. Können Lenßen & Partner ihre Unschuld beweisen?

SAT.1
