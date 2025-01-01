Lenßen & Partner
Folge 88: Mörderin im Ehebett
22 Min.Ab 12
Eine Mandantin vermutet, dass die Freundin ihres Vaters auf das Familienvermögen aus ist und bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Die Ermittler beobachten, wie sich die Zielperson von einem Apotheker ein tödliches Gift beschafft. Es scheint so, als ob beide eine Affäre haben und gemeinsam einen Giftanschlag auf den Vater der Mandantin planen. Als der davon erfährt, dreht er durch und schwört Rache.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
