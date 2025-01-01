Lenßen & Partner
Folge 99: Liebesverrat im Bordell
23 Min.Ab 12
Eine Mandantin glaubt, dass regelmäßig bei ihr eingebrochen wird. Die Ermittler haben einen Verdächtigen im Visier. Doch bevor sie ihn stellen können, flüchtet er. Auf der Suche nach dem Täter finden die Ermittler eine Leiche. Ist die Mandantin das nächste Opfer und können Lenßen & Partner den Mörder stoppen?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
