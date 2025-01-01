Lenßen & Partner
Folge 104: Das Muttersöhnchen
22 Min.Ab 12
Eine Mutter macht sich große Sorgen um ihren depressiven Sohn: Sie befürchtet, dass er eine Affäre hat, die ihm nicht gut tut. Die Ermittler observieren den jungen Mann und finden heraus, dass es in seiner Wohnung zu tatsächlich heftigen Sexspielen kommt. Doch der Sohn der Mandantin ist daran nicht beteiligt. Wem stellt er seine Wohnung als Liebesnest zur Verfügung?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1