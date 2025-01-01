Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 7Folge 108
22 Min.Ab 12

Der Mandant glaubt, dass sich sein Vater aus der Kasse des gemeinsamen Taxiunternehmens bedient. Bei den Ermittlungen wird deutlich, wohin das Geld fließt: Der Vater verschenkt die Einnahmen regelmäßig an eine Frau. Zur selben Zeit schaltet sich der eifersüchtige Freund der Frau ein. Er hat seine eigene Theorie, wofür die mysteriösen Ratenzahlungen gedacht sind ...

SAT.1
