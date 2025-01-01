Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 112
Folge 112: Skandal um Rosi

22 Min.Ab 12

Der Mandant glaubt, dass seine Freundin mit ihrem Untermieter eine Affäre hat. Als die Ermittler dessen Zimmer durchsuchen, finden sie Entlassungspapiere aus einem Gefängnis und eine Waffe. In einem Wettbüro trifft sich der Untermieter mit zwei zwielichtigen Personen. Weiß die Freundin des Mandanten, dass sich ein Ex-Häftling bei ihr eingenistet hat, oder ist sie selbst in dessen kriminelle Machenschaften verwickelt?

