Eiskalte Familienliebe

Folge 122: Eiskalte Familienliebe

22 Min.Ab 12

Die Kinder zweier zerstrittener Väter haben sich ineinander verliebt. Als die Liebesgeschichte ans Licht kommt, eskaliert die Situation und die beiden Väter gehen auf offener Straße aufeinander los. Daraufhin wissen sich die Jugendlichen nicht anders zu helfen: Sie suchen ihr Heil in der Flucht. Die Ermittler wollen sie in ihrem bisherigen Versteck aufspüren, finden dort aber nur blutige Handtücher. Haben sich die verliebten Ausreißer etwas angetan?

