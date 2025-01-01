Lenßen & Partner
Folge 128: Schmutziger Pornodeal
21 Min.Ab 12
Die Tochter der Mandantin entgeht nur knapp mehreren Anschlägen auf ihr Leben - ihr Ex-Freund gerät unter Verdacht. Ermittlungen ergeben, dass er mit illegalen Gewaltvideos handelt. Die Detektive durchsuchen seine Wohnung und finden im Müll die Überreste einer handschriftlichen Notiz: Die Tochter ist offensichtlich auf die Filme gestoßen und hat ihrem Ex-Freund gedroht, zur Polizei zu gehen...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1