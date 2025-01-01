Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Friedhof des Grauens

SAT.1Staffel 7Folge 130
Friedhof des Grauens

Friedhof des GrauensJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 130: Friedhof des Grauens

21 Min.Ab 12

Ingo Lenßen findet Sebastian Thiele bewusstlos auf einem Friedhof. Der Ermittler hat die illegale Leichenentsorgung eines Mädchens beobachtet, bevor er niedergeschlagen wurde. Die Spur führt direkt ins Bahnhofsmilieu, da die Tote dort lebte. Die Ermittler bringen in Erfahrung, dass bereits mehrere Jugendliche verschwunden sind ...

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

