Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Verhängnisvoller Filmriss

SAT.1Staffel 7Folge 132
Verhängnisvoller Filmriss

Verhängnisvoller FilmrissJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 132: Verhängnisvoller Filmriss

22 Min.Ab 12

Ein Mandant wird der Vergewaltigung bezichtigt. Als seine Frau von den Anschuldigungen erfährt, ist sie schockiert: Sie verliert die Nerven und will ihn bestrafen. Auf einem einsamen Parkplatz stellt sie Ingo Lenßen eine Falle und bedroht ihn und ihren Mann mit einer Waffe ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen