Lenßen & Partner
Folge 134: Mutter im Drogensumpf
22 Min.Ab 12
Eine alleinerziehende Mutter kämpft um das Sorgerecht für ihren Sohn: Ihr Schwiegervater will vor Gericht gehen und beweisen, dass sie eine schlechte Mutter ist. Ein Privatdetektiv hat ihm wichtige Beweisfotos geliefert, auf denen sie Alkohol trinkt und Tabletten nimmt ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1