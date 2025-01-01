Lenßen & Partner
Folge 145: Jagd auf den Sex-Lehrer
23 Min.Ab 12
Der Mandant wird von einem Messerstecher überfallen und schwer verletzt - er bittet Lenßen und sein Team um Personenschutz. Als der Attentäter noch einmal zuschlagen will, wird er von den Ermittlern gestellt und überwältigt. Bei der Polizei gesteht er: Er ist ein Auftragsmörder, aber wer will den Mandanten töten lassen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1