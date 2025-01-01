Lenßen & Partner
Folge 159: Die Mörder meines Mannes
22 Min.Ab 12
Nachdem eine Frau eine Zeit lang bedroht wird, ist sie sicher, dass ihre Nachbarin, die gleichzeitig die Ex-Frau ihres neuen Lebensgefährten ist, dahinter steckt - aber die wird Opfer eines Anschlages. Schließlich kommt die Mandantin beinahe bei einem Brandanschlag ums Leben ...
