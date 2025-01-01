Lenßen & Partner
Folge 167: Grausame Menschenjagd
22 Min.Ab 12
Ein Obdachloser verschwindet spurlos. Alles spricht dafür, dass er von einem unbekannten Mann wegen eines Jobs mitgenommen wurde. Sebastian Thiele tarnt sich als Obdachloser und gerät in einen Hinterhalt ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1