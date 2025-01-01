Lenßen & Partner
Folge 168: Der sexgierige Detektiv
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen soll einem unseriösen Detektiv das Handwerk legen. Angeblich erpresst er die Frau des Mandanten, die er beim Seitensprung erwischt hat. Die Ermittler stellen dem Betrüger eine Falle. Als er jedoch niedergestochen aufgefunden wird, geraten Katja Hansen und Sebastian Thiele unter Mordverdacht.
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
