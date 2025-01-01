Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der sexgierige Detektiv

SAT.1Staffel 7Folge 168
Der sexgierige Detektiv

Der sexgierige DetektivJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 168: Der sexgierige Detektiv

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen soll einem unseriösen Detektiv das Handwerk legen. Angeblich erpresst er die Frau des Mandanten, die er beim Seitensprung erwischt hat. Die Ermittler stellen dem Betrüger eine Falle. Als er jedoch niedergestochen aufgefunden wird, geraten Katja Hansen und Sebastian Thiele unter Mordverdacht.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen