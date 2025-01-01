Lenßen & Partner
Folge 187: Aufgewachsen im Bordell
23 Min.Ab 12
Ein Mandant will seine Freundin und den gemeinsamen Sohn aus einem Bordell freikaufen. Lenßen und sein Team sollen sich um den Zahlungsablauf kümmern, aber der Zuhälter will die Frau nicht gehen lassen. Er droht, dass er ihrem Sohn etwas antut. Plötzlich ist der Junge tatsächlich verschwunden ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1