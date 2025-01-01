Lenßen & Partner
Folge 60: Der Spanner im Kinderzimmer
22 Min.Ab 12
Ein kleines Mädchen wird von einem Unbekannten verfolgt und mit zweideutigen Geschenken überhäuft. Lenßen & Partner sollen den Perversen stellen. Eine heiße Spur führt zu einem Freund der Familie. Dieser wird schon lange verdächtigt, pädophile Neigungen zu haben ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1