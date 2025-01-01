Lenßen & Partner
Folge 74: Goodbye Sandra Nitka
22 Min.Ab 12
Es ist Sandra Nitkas letzter Tag vor der Babypause. Eigentlich ein Tag zum Feiern, doch es kommt ganz anders: Eine Mandantin meldet sich und erzählt entsetzt, sie habe ihren brutalen Ex-Mann erschlagen. Als Lenßen & Partner an den Tatort kommen, ist die Leiche jedoch spurlos verschwunden ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1