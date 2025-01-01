Lenßen & Partner
Folge 77: Gefährliche Neugier
22 Min.Ab 12
Lenßen & Partner sollen die neugierige Oma eines befreundeten Kommissars beaufsichtigen. Er befürchtet, dass sie mit ihrer Neugier seinen wichtigen Undercover-Einsatz sabotieren könnte. Wie erwartet lässt sich die gewiefte Dame nicht täuschen und ermittelt auf eigene Faust. Doch durch ihr kriminalistisches Interesse bringt sie sich und Ingo Lenßen in Gefahr ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
