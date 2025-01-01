Lenßen & Partner
Folge 100: Tod auf Bestellung
22 Min.Ab 12
Der Sohn der Mandantin wird bei einem Überfall schwer verletzt und liegt im Koma. Der Junge soll einen Laden ausgeraubt haben. Doch die Mutter glaubt fest an seine Unschuld und bittet Lenßen und Partner um Hilfe. Die Ermittler finden heraus, dass der Schwerverletzte durch seine neue Freundin in dubiose Kreise abgerutscht ist ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1