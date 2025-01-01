Lenßen & Partner
Folge 42: Mordlust einer Ehefrau
22 Min.
Ein Mandant hat einen schrecklichen Verdacht: Seine Ehefrau soll aus Rache den Mord an ihrer Kollegin planen. Lenßen und sein Team observieren die Frau und beobachten, wie sie sich Bücher über Giftpflanzen in einer Bibliothek ausleiht. Doch bevor die Ermittler sie zur Rede stellen können, trifft sich die Verdächtige mit ihrer Kollegin...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1