Lenßen & Partner
Folge 48: Umzug in die Hölle
23 Min.
Die Mandantin ist erst vor vier Wochen in eine neue Stadt gezogen, um dort eine Arbeitsstelle anzutreten - seitdem wird sie mit Briefen und Anrufen terrorisiert. Ein Kollege gerät in Verdacht, er wollte nämlich den Job in der Geschäftsführung, den die Mandantin bekommen hat. Christian Storm schleust sich ein, um den Konkurrenten zu überprüfen...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1