Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Tödliche Hetzjagd

SAT.1Staffel 8Folge 64
Tödliche Hetzjagd

Tödliche HetzjagdJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 64: Tödliche Hetzjagd

21 Min.Ab 12

Eine Mandantin ist überzeugt, dass ihr Freund, der als Wachmann arbeitet, illegale Sachen macht. Tatsächlich werden die Ermittler Zeugen eines Überfalls auf einen Geldtransporter. Lenßen und Partner gelingt es zunächst, den Raub zu vereiteln, doch als sie im Besitz des Geldkoffers sind, beginnt eine halsbrecherische Hetzjagd, bei der der Freund der Mandantin stirbt. Dann nehmen die Gangster die Ermittlerin und die Mandantin als Geiseln...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen