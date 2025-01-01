Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 69
22 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen leidet an seltsamen Ohnmachtsanfällen. Die Mutter verdächtigt ihren Ex-Mann: Er soll seiner Tochter heimlich Medikamente verabreichen. Vergiftet der Mann sein eigenes Kind, weil er sich an seiner Ex-Frau für die Scheidung rächen will? Oder versucht die Mandantin mit allen Mitteln dem Vater das Kind wegzunehmen?

SAT.1
