Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 21
Trauerbande

Folge 21: Trauerbande

23 Min.Ab 12

Ingo Lenßen wird nach der Beerdigung eines ehemaligen Mandanten Zeuge eines Einbruchs im Haus des Verstorbenen. Der Anwalt eilt der verängstigten Witwe Claudia Kastner (52) zu Hilfe, die unter den psychischen Folgen des Einbruchs leidet und setzt sich zum Ziel, die Einbrecher zu stellen. Ingo Lenßen kommt dem Bestatter Wilhelm Toller und seinem Sohn Noel Toller (30) auf die Spur, doch die belastenden Beweise fehlen. Team Lenßen greift zu ungewöhnlichen Mitteln.

