Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 25vom 25.08.2021
Alte Sünden

Alte SündenJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 25: Alte Sünden

23 Min.Folge vom 25.08.2021Ab 12

Ingo Lenßen erhält einen Hilferuf von Thomas Hawelk (32). Sein Vater Christian (60) ist vor Kurzem verstorben und hat ihm die Eckkneipe vererbt. Zu deren Neueröffnung taucht die junge Daniela Fischer (22) auf und behauptet, die Enkelin von Christian Hawelk zu sein. Ist sie wirklich erbberechtigt?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen