Staffel 2Folge 25vom 25.08.2021
Alte SündenJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 25: Alte Sünden
23 Min.Folge vom 25.08.2021Ab 12
Ingo Lenßen erhält einen Hilferuf von Thomas Hawelk (32). Sein Vater Christian (60) ist vor Kurzem verstorben und hat ihm die Eckkneipe vererbt. Zu deren Neueröffnung taucht die junge Daniela Fischer (22) auf und behauptet, die Enkelin von Christian Hawelk zu sein. Ist sie wirklich erbberechtigt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1