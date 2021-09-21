Staffel 2Folge 30vom 21.09.2021
Lenßen übernimmt
Folge 30: Gierige Augen
23 Min.Folge vom 21.09.2021Ab 12
Mandantin Andrea Macher hat sich in ihrer Wohnung eingesperrt. Die 41-Jährige wird von einem Stalker belästigt, weshalb sie bereits nach Berlin geflüchtet ist. Hier lernte sie ihren neuen Freund kennen und beginnt mit ihm ein neues Leben. Doch nun ist der übergriffige Daniel Kettinger wieder aufgetaucht und arbeitet sogar in ihrer neuen Arbeitsstelle. Team Lenßen versucht, den Stalker zu überführen, doch der 42-Jährige kennt keine Grenzen ...
