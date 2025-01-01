Staffel 2Folge 36
Folge 36: Sohn auf abwegen
23 Min.Ab 12
Ingo und Ben werden Zeugen, wie der Sohn der Imbissbudenbesitzerin Britta Gersten (36) von der Polizei vorgefahren wird, weil bei ihm eine Hieb- und Stoßwaffe gefunden wurde und er damit gegen das Waffengesetz verstoßen hat. Er wird von der Berufsschule und seiner Lehrstelle suspendiert. Kurz darauf stiehlt Tobias Gersten seiner Mutter Geld und verschwindet. Kann Team Lenßen Tobias wieder aufspüren und sein Geheimnis aufdecken?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1