Staffel 3Folge 24vom 02.06.2022
So nah und doch so bildungsfernJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 24: So nah und doch so bildungsfern
23 Min.Folge vom 02.06.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von der schockierten Mutter Sylvia Krüger (38) nach juristischem Rat gefragt. Sie und ihr Mann Dirk Krüger (40) sollen ein hohes Bußgeld bezahlen, da ihre Tochter Lynn (12) unentschuldigte Fehlstunden in der Schule angehäuft hat. Die Eltern können sich Lynns Fehlzeiten nicht erklären und auch die Schülerin weiß angeblich keinen Grund. Team Lenßen übernimmt den Fall und deckt eine überraschende Wahrheit auf!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1