Staffel 3Folge 27vom 24.05.2022
Lenßen übernimmt
Folge 27: Entmannt
23 Min.Folge vom 24.05.2022Ab 12
Die alleinerziehende Mutter Daniela Gerstmann (39) bittet Anwalt Ingo Lenßen um Rat. Ihrem Sohn Tommy (17) wurde der Ausbildungsplatz gekündigt, nachdem er seinen Chef angegriffen hat. Der Anwalt kämpft für Tommys Ausbildungsplatz, doch der Tischlermeister sieht sich im Recht. Was steckt hinter der Kündigung? Warum verhält sich Tommy in letzter Zeit so aggressiv? Team Lenßen geht der Sache auf den Grund und überprüft das Arbeitsumfeld ...
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
