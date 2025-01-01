Lenßen & Partner
Folge 1: Vater wider Willen
22 Min.Ab 12
Sascha Wenzel sucht sein uneheliches Kind. Er war sechs Jahre mit Beate verheiratet, wurde aber vor Kurzem geschieden. Noch während der Ehe hatte er eine Affäre mit Miriam. Kurze Zeit später teilte ihm die Geliebte mit, dass sie schwanger ist. Seit der Geburt des Kindes vor vier Jahren schickt Sascha regelmäßig Geld. In dieser Zeit hat ihm Miriam zwei Fotos von seinem Sohn zukommen lassen. Nach der Scheidung will er endlich Kontakt zu ihm aufnehmen, doch Miriam weigert sich ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1