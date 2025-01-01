Lenßen & Partner
Folge 19: Wahnsinnige Liebe
23 Min.Ab 12
Angelika Sievers (23) wendet sich an Lenßen & Partner, weil ein unbekannter Mann sie auf Schritt und Tritt verfolgt, mit Anrufen belästigt und sogar in ihre Wohnung eingedrungen ist. Sein Gesicht hat sie nie gesehen - ihre Freunde halten sie für hysterisch, die Polizei sieht keinen Handlungsbedarf. Christian Storm und Sandra Nitka ermitteln, doch der Verfolger scheint immer einen Schritt voraus zu sein ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1