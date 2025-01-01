Lenßen & Partner
Folge 26: Pornodarsteller wider Willen
23 Min.Ab 12
Der Bankkaufmann Benjamin Schrader verbringt eine heiße Liebesnacht mit Michelle. Was Benjamin nicht weiß: Michelle zeichnet die wilden Sexspiele auf Video auf - kurze Zeit später taucht der Film im Handel auf. Zufällig bekommt Claudius Malzan, ein Kollege von Benjamin, das Band in die Finger und zeigt es in der Bank. Benjamin Schrader verliert dadurch nicht nur seinen Job, sondern auch seine Freundin. Lenßen & Partner sollen Michelle finden ...
