Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Filmriss

SAT.1Staffel 1Folge 4
Filmriss

FilmrissJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 4: Filmriss

22 Min.Ab 12

Katja Seitz (16) ist Landesjugendmeisterin im Eiskunstlauf. Um sich auf die Deutschen Meisterschaften vorzubereiten, war sie in einem Trainingslager. Unmittelbar danach blieb ihre Periode aus. Sie ist schwanger, und damit ist auch ihre sportliche Karriere beendet. Ihre Mutter bittet "Lenßen & Partner", den Vater des Kindes zu ermitteln, weil ihre Tochter beharrlich zu dem Thema schweigt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen