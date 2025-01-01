Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 44: Graffiti Kids

23 Min.Ab 12

Carola Ganz ist besorgt: Ihr Sohn Benjamin (15), ein Graffiti-Sprayer, soll den Diskothekenbesitzer Stefan Feil überfallen haben. Auch die Freundin von Benjamin Ganz, Zarah Berg (16), wird von der Polizei geschnappt. In welchem Verhältnis steht sie zu dem Animierbarbesitzer Peter Friese? Von ihm erhält das junge Mädchen Geld - sie scheint für den dubiosen Mann zu arbeiten ...

