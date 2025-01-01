Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Casting-Falle

SAT.1Staffel 1Folge 56
Folge 56: Die Casting-Falle

22 Min.Ab 12

Denise Kaiser (17) steht kurz vor der Erfüllung ihres größten Traumes: Sie ist Finalistin eines Gesangstalent-Wettbewerbs. Doch nun ist alles zu Ende, denn Denise ist schwer verletzt. Sie verdächtigt ihre Konkurrentin Melanie Schrobel (18), sie während der Proben die Treppe hinuntergestoßen zu haben. Die Ermittler finden heraus, dass sowohl Melanie, als auch Denise Kaiser ein Verhältnis mit Gerry Ziegler (34) hatten.

