SAT.1Staffel 1Folge 6
22 Min.Ab 12

Manuel Nocker ist der Meinung, dass seine Freundin Katja das Opfer eines Voyeurs geworden ist. Beim Surfen im Internet glaubt er, seine Freundin auf einer Sex-Seite erkannt zu haben - in einem Solarium. Er spricht mit ihr darüber, doch sie streitet ab, die Frau auf dem Video zu sein. Ohne das Wissen von Katja beauftragt Manuel Ingo Lenßen, die Voyeur-Kamera-Betreiber zur Strecke zu bringen. Doch die Ermittlungen der Detektive führen plötzlich in eine ganz andere Richtung ...

