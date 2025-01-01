Lenßen & Partner
Folge 62: Vom Lehrer missbraucht
22 Min.Ab 12
Heike Sörens macht sich große Sorgen um ihre Schwester Anita. Seit einer Klassenfahrt steht diese unter Schock und nimmt ihre Umwelt nicht mehr wahr. Der Lehrerin muss etwas Schreckliches zugestoßen sein! Ihre Kollegen und Schüler hüllen sich in Schweigen ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1