Lenßen & Partner
Folge 66: Das Party-Luder
22 Min.Ab 12
Clarissa Dernach fürchtet, Opfer eines Mordanschlages zu werden. Die junge Frau hat Ärger mit ihren Mietern, besonders mit dem Hausbewohner Martin Putz. Erneute Attacken lenken den Verdacht jedoch auf ihren Bruder Heiner: Er ist - im Gegensatz zu Clarissa - im Testament ihres Vaters mit einem lächerlich kleinen Pflichtteil abgespeist worden ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1