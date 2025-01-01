Lenßen & Partner
Folge 69: Wettlauf mit dem Tod
23 Min.Ab 12
Anna Sallers Enkeltochter Paula Bielen, die schwer an Krebs erkrankt ist, verschwindet plötzlich aus dem Krankenhaus. Haben Paulas Eltern Antje und Bernd Bielen das todkranke Mädchen zu einem obskuren "Wunderheiler" auf Gran Canaria gebracht?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1