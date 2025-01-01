Lenßen & Partner
Folge 76: Au-Pair-Mädchen in Not
22 Min.Ab 12
Amelie Auen ist besorgt, weil ihr Au-Pair-Mädchen Cindy Mubute spurlos verschwunden ist. Lenßen & Partner finden die junge Afrikanerin in einem Rockerclub. Wird Cindy Mubute dort gewaltsam festgehalten? Vor den Augen der Ermittler wird das Au-Pair-Mädchen plötzlich gewaltsam entführt ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1