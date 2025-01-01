Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 1Folge 80
22 Min.Ab 12

Ursula Wisemann verdächtigt ihre Tochter des Diebstahls. Die 17-Jährige hat sich stark verändert - nimmt Karolin Wisemann harte Drogen? Bei einer Party kommt es zur Katastrophe: Während sich die Ermittler um das Opfer kümmern, verschwindet Karolin Wisemann. Ist das drogensüchtige Mädchen in Lebensgefahr?

