Lenßen & Partner
Folge 85: Verbotene Liebesspiele
22 Min.Ab 16
Geschäftsmann Alex Wallner wendet sich an Lenßen & Partner, weil seine Geliebte Barbara spurlos verschwunden ist. Einziger Anhaltspunkt: ein schlechtes Polaroid-Foto. Die Suche nach der Vermissten führt die beiden Detektive Christian Storm und Tekin Kurtulus ins Rotlichtmilieu. Dort machen sie eine pikante Entdeckung ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© SAT.1