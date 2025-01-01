Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Sex und Lügen

SAT.1Staffel 2Folge 11
Sex und Lügen

Lenßen & Partner

Folge 11: Sex und Lügen

22 Min.Ab 12

Siegfried Frankens, Inhaber eines Bauunternehmens, misstraut seinem Kompagnon Maik Bolte, weil er ständig krank ist. Frankens vermutet, dass Bolte sich selbstständig machen will. Bei den Ermittlungen stellen Lenßen und Partner fest, dass Maik Bolte eine Affäre mit der Ehefrau des Mandanten hat. War Susanne Frankens nur frustriert und hat kurzfristig Trost gesucht oder steckt mehr dahinter?

