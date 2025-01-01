Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 12
22 Min.Ab 12

Maren Biller vermutet, dass ihr Mann Udo eine Geliebte hat und ihr sogar seinen Mercedes geschenkt hat. Die Ermittler beobachten Udo Biller, wie er in einer Diskothek mit einer Gogo-Tänzerin spricht. Ist das seine Geliebte? Kurz darauf werden die Ermittler Augenzeugen, wie sich die junge Dame mit einem anderen Mann in einem Hotel vergnügt. Ist sie eine Prostituierte? Nach dem Intermezzo trifft sie sich mit einigen zwielichtigen Gestalten und übergibt ihnen etwas ...

