Lenßen & Partner
Folge 26: Krankenhaus des Verbrechens
22 Min.Ab 12
Ein brutaler Dieb geistert durchs Krankenhaus. Seine Opfer: schwerkranke, wehrlose Patienten. Klinikleiter Dr. Manfred Dobrowski schaltet Lenßen und sein Team ein. Geld und Ehering einer bestohlenen Patientin finden sie beim Krankenpfleger Marcello - aber ist er wirklich der Täter?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1