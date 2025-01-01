Lenßen & Partner
Folge 28: Vom Mörder gejagt
22 Min.Ab 12
Jana Baldek ist auf der Flucht vor den Mördern ihres Freundes. Lenßen & Partner können sie in letzter Sekunde retten. Wer ist der ominöse Verfolger? Warum wurde Jana Baldeks Freund ermordet? Die Ermittler Tekin Kurtulus und Katja Hansen tappen zunächst im Dunkeln ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1