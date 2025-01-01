Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Vom Mörder gejagt

SAT.1Staffel 2Folge 28
Vom Mörder gejagt

Vom Mörder gejagtJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 28: Vom Mörder gejagt

22 Min.Ab 12

Jana Baldek ist auf der Flucht vor den Mördern ihres Freundes. Lenßen & Partner können sie in letzter Sekunde retten. Wer ist der ominöse Verfolger? Warum wurde Jana Baldeks Freund ermordet? Die Ermittler Tekin Kurtulus und Katja Hansen tappen zunächst im Dunkeln ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen