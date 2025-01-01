Lenßen & Partner
Folge 4: Mord unter Brüdern
22 Min.Ab 12
Die Ermittlungen von Lenßen & Partner beginnen im Gerichtssaal von Alexander Hold. Veith Stürzer ist des Mordes angeklagt - seine Ehefrau Sissi ist in ihrer Villa am Pool tot aufgefunden worden. Sein Bruder Edgar Stürzer, der als Zeuge geladen ist, belastet ihn schwer. Lenßen & Partner haben nur zwei Tage Zeit, die Unschuld von Veith Stürzer zu beweisen und den wahren Täter zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1