Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Flucht ins Bordell

SAT.1Staffel 2Folge 5
Flucht ins Bordell

Flucht ins BordellJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 5: Flucht ins Bordell

22 Min.Ab 12

Ann-Kathrin Hübner kommt zu Ingo Lenßen, weil sie wissen will, wer die neue Geliebte ihres Mannes Marc ist. Lohnt es sich, um die Ehe zu kämpfen? Die Ermittler finden heraus, dass Marc Hübner ein Leben in Saus und Braus führt - er ist in ein Nobelhotel gezogen und verbringt seine Freizeit in einem Edelpuff. Doch er hat nicht nur Freunde: Er gerät an den Bordellbesitzer Dietmar Kling und landet nach einer Schlägerei im Krankenhaus ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen